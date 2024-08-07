عوار مُمرر حاسم في ودية الإتحاد و إنتر ميلان

بصم الدولي الجزائري، حسام عوار، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه الإتحاد السعودي أمام إنتر ميلان الإيطالي الودية.

وشارك لاعب الخضر، عوار، كأساسي في المواجهة التي إحتضنها ملعب “جوزيبي مياتزا” بإيطاليا، لغاية الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وقدم، عوار، أداء رائع في المواجهة، ونال تنقيط 7.6 حسب مؤشر “سوفاسكور”، كما قدم، لاعب روما السابق، تمريرة الهدف الثاني لزميله، ديابي، بعد مراوغته للاعبي المنافس، في الدقيقة 25 من الشوط الأول.