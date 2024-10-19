عوار مُمرر حاسم ويقود الإتحاد للفوز السابع هذا الموسم

نجح الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، في قيادة فريقه الإتحاد، للفوز السابع في دوري روشن السعودي.

وذلك في مواجهة الجولة الثامنة أمام المنافس، القادسية، والتي إنتهت بفوز النادي الأصفر والأسود، بثلاث أهداف مقابل هدف.

وشارك لاعب الخضر، عوار، أساسيا وفي كامل أطوار المواجهة، وقدم تمريرة الهدف الثاني لزميله موسى ديابي، في الدقيقة الـ67 من الشوط الثاني.

كما نال، حسام عوار، تنقيط 7.3 في اللقاء، بعد أن اللاعب مردودا جيدا خلال المواجهة، من خلال تقديمه 40 تمريرة ناجحة منها واحدة مفتاحية وتمريرة حاسمة.

كما سدد، عوار، تسديدة واحدة على الإطار، ونجح في القيام بمراوغتين ناجحتين، أما دفاعيا، فقد حسم لاعب الخضر، 4 صراعات ثنائية لصالحه.

للإشارة، تمكن، حسام عوار، من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين لحد الآن في دوري روشن بعد مرور ثمانية جولات.