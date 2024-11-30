عوار هدافاً أمام الإتفاق ويصل للهدف السابع في دوري روشن

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، فريقه الإتحاد، لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

وشارك حسام عوار، أساسيا في مواجهة الإتفاق برسم الجولة 12 من دوري روشن، لغاية الدقيقة الـ81، وتمكن لاعب الخضر، من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريقه، في الدقيقة الـ66 من الشوط الثاني من المواجهة التي إنتهت لصالح الإتحاد برباعية نظيفة.

وبهذا الهدف، يكون حسام عوار، قد رفع رصيده التهديفي للهدف رقم 7 من أصل 11 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري روشن. كما قدم تمريرتين حاسمتين.

للإشارة، رفع الإتحاد رصيده للنقطة 33 في صدارة الترتيب العام لدوري روشن، بفارق 5 نقاط مؤقتا عن الوصيف الهلال.