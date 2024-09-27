عوار هدافاً وممرراً حاسماً في مواجهة الاتحاد والخليج

يواصل الدولي الجزائري، حسام عوار، التألق مع فريقه الاتحاد، في دوري روشن السعودي. بعد أن بصم لاعب الخضر، على هدف وتمريرة حاسمة، في المواجهة الجارية الآن، بين فريقه الاتحاد أمام الخليج، في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وشارك، عوار، أساسياً في هذه المواجهة، وتلقى فريقه هدفا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. وفي الدقيقة الـ 49 من الشوط الثاني، قدم حسام عوار، تمريرة هدف التعادل لزميله بن زيمة.

وبعدها بسبع دقائق، تمكن لاعب الخضر، حسام عوار، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه الاتحاد.

للإشارة، وصل اللاعب، حسام عوار، للمساهمة التهديفية الخامسة، منها أربعة أهداف وتمريرة حاسمة، بعد مرور 5 جولات من دوري روشن.