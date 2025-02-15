عوار هدافاً و يقود الإتحاد للإنفراد بصدارة دوري روشن

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، فريقه الإتحاد لتحقيق فوز جديد في دوري روشن، وتصدر المنافسة.

بعد الفوزو أمام المنافس في الجولة الـ20 من “دوري روشن”، نادي الوحدة، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض، حسام عوار، هذه المواجهة أساسيا، وفي كامل أطورها، وقدم خلال المواجهة، تمريرتين مفتاحيتين، أسفرت عن تسجيل فريقه لهدفين.

كما سجل لاعب الخضر، الهدف الرابع لصالح فريقه عند الدقيقة الـ90+5 من الشوط الثاني والرابع لصالح فريقه. مكن الإتحاد من الإنفراد بصدارة الدوري السعودي، برصيد 52 وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الهلال.

كما وصل، حسام عوار، للمساهمة التهديفية رقم 13 من أصل 18 مباراة في دوري روشن، بتسجيله 9 أهداف و تقديم 4 تمريرات حاسمة.