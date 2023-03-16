عوار :”هذه رسالتي للجمهور الجزائري”
بقلم فيصل زيان بوزيان
وجه الوافد الجديد للمنتخب الوطني. حسام عوار. رسالة لأنصار المنتخب الوطني. عبر أول ظهور إعلامي للاعب بعد التحاقه بالخضر رسميا.
وصرح عوار لقناة الفاف عبر اليوتوب:”أنا مُدرك أنهم ينتظرون مني الكثير، وهناك من يعتقد أن لختياري انتهازي”.
وأوضح اللاعب:”لو كان خياري إنتهازيا، ماكنت أقوم به وأنا بسن 24 سنة، كان بمقدوري الانتظار لغاية بلوغي 27 سنة للقيام بهذه الخطوة”.
وتابع عوار:”إختيار اللعب مع المنتخب الجزائري هو خيار القلب، وسبق أن قلت أن هذا القرار كان يدور في رأسي منذ فترة، ولم تسمح لي الفرصة”.
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