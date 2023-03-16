عوار :”هذه رسالتي للجمهور الجزائري”

وجه الوافد الجديد للمنتخب الوطني. حسام عوار. رسالة لأنصار المنتخب الوطني. عبر أول ظهور إعلامي للاعب بعد التحاقه بالخضر رسميا.

وصرح عوار لقناة الفاف عبر اليوتوب:”أنا مُدرك أنهم ينتظرون مني الكثير، وهناك من يعتقد أن لختياري انتهازي”.

وأوضح اللاعب:”لو كان خياري إنتهازيا، ماكنت أقوم به وأنا بسن 24 سنة، كان بمقدوري الانتظار لغاية بلوغي 27 سنة للقيام بهذه الخطوة”.

وتابع عوار:”إختيار اللعب مع المنتخب الجزائري هو خيار القلب، وسبق أن قلت أن هذا القرار كان يدور في رأسي منذ فترة، ولم تسمح لي الفرصة”.