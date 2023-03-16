عوار: “هذه هي طموحاتي المستقبلية مع الخضر”

كشف النجم الجديد للمنتخب الوطني حسام عوار، لاعب نادي ليون الفرنسي، أهدافه وطموحاته مع المنتخب الوطني.

وصرح عوار، حصريا لموقع “الفاف”: “طموحاتي الشخصية هي أن أتأقلم في أسرع وقت وبأفضل طريقة ضمن مجموعة الخضر”.

كما أضاف: “أدرك أن المنتخب الوطني يضم مجموعة متحدة، بمستوى عالٍ، ومحاط بناخب جيد، وجد مؤهل”.

وأردف: “علي إثبات أحقيتي بالتواجد في المنتخب، وأفرض مكانتي، من خلال تقديم الإضافة اللازمة مثلما تعودت عليه”.

وتابع حسام عوار: “من جهة أخرى لديّ نفس طموحات لاعبي المنتخب ككل، بتحقيق ألقاب، والتأهل لكأس العالم، لمنح الفخر للجماهير الجزائرية”.