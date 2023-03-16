عوار:” هكذا تلقيت أول اتصال من الخضر”

تحدث الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، حسام عوار، عن أول اتصال تلقاه من مسؤولي الفاف، للالتحاق بالمنتخب الوطني.

وصرح عوار لقناة الفاف، عبر اليوتوب:”كنت أقضي عطلتي في الجزائر، بعدها وصلني اتصال من رئيس الفاف جهيد زفيزف”.

وأضاف اللاعب الجديد للخضر:”كشف لي رئيس الفاف، عن رغبته رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي للالتحاق بالمنتخب الوطني، مادام كان ذلك ممكن”.

وأوضح المتحدث:”رئيس الفاف و الناخب الوطني، مدا يدهما لي، ورأيت علامة القدر، وهي الفرصة الثانية لتصحيح اختياري، بالانضمام للمنتخب الوطني”.