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الرياضة

عوار:” هكذا تلقيت أول اتصال من الخضر”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار:” هكذا تلقيت أول اتصال من الخضر”
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تحدث الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، حسام عوار، عن أول اتصال تلقاه من مسؤولي الفاف، للالتحاق بالمنتخب الوطني.

وصرح عوار لقناة الفاف، عبر اليوتوب:”كنت أقضي عطلتي في الجزائر، بعدها وصلني اتصال من رئيس الفاف جهيد زفيزف”.

وأضاف اللاعب الجديد للخضر:”كشف لي رئيس الفاف، عن رغبته رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي للالتحاق بالمنتخب الوطني، مادام كان ذلك ممكن”.

وأوضح المتحدث:”رئيس الفاف و الناخب الوطني، مدا يدهما لي، ورأيت علامة القدر، وهي الفرصة الثانية لتصحيح اختياري، بالانضمام للمنتخب الوطني”.

رابط دائم : https://nhar.tv/FxNku
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