عوار:” هكذا تلقيت أول اتصال من الخضر”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، حسام عوار، عن أول اتصال تلقاه من مسؤولي الفاف، للالتحاق بالمنتخب الوطني.
وصرح عوار لقناة الفاف، عبر اليوتوب:”كنت أقضي عطلتي في الجزائر، بعدها وصلني اتصال من رئيس الفاف جهيد زفيزف”.
وأضاف اللاعب الجديد للخضر:”كشف لي رئيس الفاف، عن رغبته رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي للالتحاق بالمنتخب الوطني، مادام كان ذلك ممكن”.
وأوضح المتحدث:”رئيس الفاف و الناخب الوطني، مدا يدهما لي، ورأيت علامة القدر، وهي الفرصة الثانية لتصحيح اختياري، بالانضمام للمنتخب الوطني”.
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