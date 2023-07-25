عوار وبلايلي يتعاطفان مع ضحايا الحرائق في الجزائر

أبدى نجم المنتخب الوطني حسام عوار تأسفه الكبير لأحداث الحرائق التي نشبت في عدد من المناطق في الجزائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وترك حسام عوار، اليوم عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، رسالة مؤثرة التي مفادها الدعم الكبير للرجال الواقفون على إنقاذ الضحايا حيث قال

“متعاطف مع أبناء بلدي في المأساة الحقيقية التي وقعت جزء من بلادي الجزائر، نصلي للضحايا”

كما أضاف نجم روما “كل الدعم للرجال المتعاطفون و المتحدون والذي خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح البريئة”.

إلى جانب ذلك، أبدى مهاجم الخضر يوسف بلايلي تأسفه الكبير للأحداث، حيث نشر صورة للحرائق التي حلت ببعض المناطق و كتب “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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