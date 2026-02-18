عوار وبولبينة الأفضل في دوري أبطال آسيا

خطف الثنائي الدولي الجزائري، حسام عوار، وعادل بولبينة، الأضواء في منافسة دوري أبطال آسيا، بفضل الأداء الذي يقدمه كل منهما في نسخة 2025-2026.

وعقب انتهاء دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، يتقاسم عوار وبولبينة. صدارة هدافي المنافسة برصيد 6 أهداف.

وحسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. فإن عوار نجم اتحاد جدة السعودي، يتقاسم أيضا مع زميله في “الخضر” مهاجم الدحيل القطري. صدارة الأكثر مساهمة في الأهداف بواقع 7.

ومن المؤكد أن المستويات التي يقدمها عوار، تفتح أمامه أبواب العودة إلى “الخضر” في تربص مارس المقبل، بعدما ضيع كأس إفريقيا. بسبب الإصابة، كما أن بولبينة. يتجه للتواجد مجددا رفقة المنتخب بعد أن تألق هو الآخر في مشاركاته القليلة في الـ”كان”.