عوار وعبدلي ومحيوص وبن بوط جديد بلماضي في تربص جوان

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمته المعنية بتربص جوان المقبل الذي يسبق مواجهتي أوغندا وتونس.

وعرفت قائمى بلماضي تواجد نجم ليون حسام عوار وحيماد عبد اللّي لاعب أنجي الفرنسي إلى جانب مهاجم إتحاد العاصمة أيمن محيوص.

كما عرفت القائمة تواجد حارس اتحاد العاصمة بن بوط في القائمة وهو الذي يعتبر مفاجأة الحراسة. في حين عاد قائد لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل إلى المنتخب الوطني بعد غياب طويل، شأنه شأن المهاجم سعيد بن رحمة المتألق مؤخرا مع ويست هام الإنجليزي.

يذكر، أن القائمة شهدت عودة هيثم لوصيف هو الاخر الذي تألق مؤخرا مع فريقه اتحاد العاصمة.

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