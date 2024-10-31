عوار ومحرز وجها لوجه في مواجهة الاتحاد والأهلي

سيكون الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الخميس، في مواجهة مواطنه رياض محرز، مع فريقيهما الاتحاد والأهلي. لحساب الدوري السعودي.

وكشفت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، التي ضمت اسم عوار.

وفي المقابل، تواجد الدولي الجزائري الآخر، رياض محرز، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه الأهلي السعودي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع حسام عوار، وناديه الاتحاد، بمواطنه رياض محرز، وفريقه الأهلي، تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.