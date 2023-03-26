عوار  يبدي حماسه وتعلّقه بـ “الخضر” :  “تحيا الجزائر”

أبدى لاعب ليون الفرنسي حسام عوار تعلّقه الكبير لما يحدث من مستجدات في بيت المنتخب المقبل على مباراة التأهل إلى كان كوت ديفوار.

ونشر حسام عوار عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” اليوم أثناء حلول الكتيبة الوطنية بتونس لإجراء مباراة النيجر.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه الفوز بالمباراة المقبلة، غدا أمام النيجر بملعب رادس لحسم التأهل للعرس القاري المقبل. الذي قد يكون بنسبة كبيرة حاضرا فيها نجم “لوال”

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