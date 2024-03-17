عوار يبدي سعادته الكبيرة بعد قيادة روما لتحقيق فوز جديد

شارك الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الأحد، في الفوز المثير الذي حققه رفقة ناديه روما أمام مونزا بهدف نظيف في منافسة الكالتشيو.

كما نشر عوار عبر خاصية “الستوري” على استنغرام صورة له في المباراة، كما كتب عن طريق الأرقام والرموز “زائد 3 ” مع قلب إلى جانب اللونين الذي يعتمد عليهما النادي الإيطالي.

وشارك خريج فريق ليون الفرنسي أساسيا مع نادي الذئاب، أين قدم ما عليه، و كان ضمن أفضل العناصر في المباراة بعد وجد معالمه مجددا، في تشكيلة المدرب دي روسي الذي اعاده إلى الواجهة خلال الأسابيع القليلة الماضية.