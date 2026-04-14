عوار يبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة الاتحاد

بلغ نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه الصعب على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، في مواجهة مثيرة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

وشهدت المباراة، التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة، صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين. إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين بحثًا عن هدف الحسم.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 120+7، ترجمها البرازيلي فابينيو إلى هدف قاتل في الدقيقة 120+، مانحًا فريقه بطاقة التأهل.

وشارك الدولي الجزائري حسام عوار أساسيًا وقدم مباراة جيدة، إذ لعب كامل أطوار اللقاء إلى غاية الدقيقة 90+8، متحصلًا على تنقيط 7.3، وساهم في التوازن التكتيكي لفريقه خلال المواجهة.

للإشارة، يحتل حسام عوار، صدارة ترتيب هدافي المنافسة الآسياوية برصيد 6 أهداف، سجلها في 7 لقاءات.