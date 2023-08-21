عوار يتأسف على تعادله رفقة روما في افتتاح “الكالتشيو”

أبدى الدولي الجزائري، حسام عوار، نجم نادي روما، أسفه لتعادلهم في افتتاح الموسم الجديد من الكالتشي، في مواجهة الضيف ساليرنيتانا.

ونشر عوار، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر”، قال فيها: “أشعر بخيبة أمل، لكن من دواعي سروري أن ألتقي بكم أولمبيكو”.

وأرفق الدةلي الجزائري، هذه التغريدة بصورة له من مشاركته أمس الأحد، في أول مباراة مع ناديه روما، لحساب “السيري أ”، في مواجهة ساليرنيتانا.

يذكر أن حسام عوار، وناديه روما، اكتفيا بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، في مواجهة الضيف ساليرنيتانا.