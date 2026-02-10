عوار يتألق بثلاثية وتمريرة حاسمة في فوز كاسح للاتحاد على الغرافة

اختتمت مواجهة الاتحاد السعودي والغرافة القطري بفوز عريض لأصحاب الأرض بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بملعب الملك عبد الله الدولي بجدة، لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة - مجموعة الغرب.

وكان الدولي الجزائري حسام عوار نجم السهرة بلا منازع، بعدما قدّم أداءً استثنائيًا، بصم خلاله على ثلاثية (هاتريك)، إلى جانب تمريرة حاسمة، ليقود فريقه لانتصار كبير.

وشارك عوار أساسيًا وفي كامل أطوار اللقاء، ونجح في تعزيز تقدّم فريقه عند الدقيقة الـ20، بعدما استقبل تمريرة محكمة من زميله، دومبيا، داخل منطقة العمليات، ليسدد كرة متقنة استقرت في الشباك.

وسجّل عوار الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة الـ58، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 79، كما كان وراء الهدف الرابع بتمريرة حاسمة عند الدقيقة الـ51، فضلًا عن مساهمته الفعالة في بقية أطوار اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب المجموعة، معززًا حظوظه في المنافسة القارية، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند 6 نقاط في المركز العاشر.

من جهته، لم يقدّم الدولي الجزائري الآخر ياسين براهيمي، المستوى المنتظر مع الغرافة، حيث غاب تأثيره طيلة المباراة، ونال تنقيط 6.5، في حين توّج حسام عوار تألقه بالحصول على أعلى تنقيط في اللقاء (10/10)، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المباراة والبطولة.