عوار يتأهل لنصف نهائي كأس الملك

ضمن الدولي الجزائري الناشط في صفوف الاتحاد السعودي، حسام عوار، التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وذلك بعد تأهل الاتحاد على حساب منافسه نادي الهلال في الدور ربع النهائي، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من المواجهة بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وخاض لاعب الخضر، حسام عوار، المباراة أساسيا إلى غاية استبداله في الدقيقة الـ88 من المواجهة التي احتضنها ملعب “المملكة” بالعاصمة الرياض مساء اليوم الثلاثاء

وقدم لاعب روما السابق أداء متوسط في اللقاء، ونال درجة 6.7.

للإشارة، سيلاقي عوار رفقة فريقه الاتحاد نادي القادسية في نصف النهائي.