عوار يتجاوز كافاني ويُصبح أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الرياضة
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عوار يتجاوز كافاني ويُصبح أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
بقلم إسماعيل عشاش

قفز الجزائري الأصل، حُسام عوار للمركز الأول في الترتيب المؤقت لأحسن اللاعبين في الدوري الفرنسي، والذي تُعده “ليكيب” كل أسبوع.

وجاء العرض المميز الذي قدمه متوسط الميدان الصاعد، أمس أمام “أميان” ليسمح له بالقفز للصدارة مُتجاوزا النجم الأوروغوياني “إيدينسون كافاني”.

وتحصل صاحب الـ19 عاما على علامة 8/10 في الجولة الماضية، ليُصبح مُعدل تنقيطه 6.6/10 مُقابل 6.53/10 لهداف باريس سان جيرمان.

وتمكن عوار من التواجد في التشكيلة المثالية للجولة الماضية من االليغ 1 بعد الثنائية الجميلة التي وقّعها في مرمى “أميان”.

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