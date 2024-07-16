عوار يتجه إلى إسبانيا

حل اللاعب الدولي الجزائري ونادي روما، حسام عوار، اليوم الثلاثاء، بالأراضي الإسبانية، تحسبا لحسم وجهته المستقبلية.

وحسب ماكشفه صحفي موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، “سانتي أونا”، فإن لاعب الخضر، عوار، إتجه إلى إسبانيا، للإنضمام إلى تربص فريقه الجديد، الإتحاد السعودي، لمباشرة التحضيرات للموسم الجديد.

وفي ذات السياق، كشف الصحفي، فابريزيو رومانو، خبير سوق إنتقالات اللاعبين، أن اللاعب، عوار، وقع على عقده مع نادي الإتحاد، في صفقة قدرت بحوالي 12 مليون أورو.