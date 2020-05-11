عوار يتجه لمجاورة محرز في السيتي

يتجه الفرانكو جزائري حسان عوار، لمغادرة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الداخل، لخوض تجربة جديدة خارج الليغ1.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن حسام عوار، يتجه لخوض تجربة جديدة خارج الليغ1، وبالضبط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ذات المصدر، أن مانشستر سيتي، جد مهتم بخدمات عوار، ويسعى لإنتدابه في الميركاتو الصيفي الداخل، ليجاور بذلك رياض محرز.

وأبدت إدارة نادي ليون، استعدادها لبيع عقد لاعبها حسام عوار (21 عاما)، المرتبط بعقد مع الفريق إلى غاية 2023، مقابل مبلغ 50 مليون أورو.