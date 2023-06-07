عوار يتحصل على جواز السفر الجزائري

أعلنت القنصلية الجزائرية بليون، اليوم الأربعاء، عن حصول لاعب المنتخب الوطني، حسام عوار، على جواز سفره الجزائري رسميا.

ونشرت القنصلية العامة للجزائر بليون، عبر موقعها اليوم الثلاثاء، صورة للاعب الخضر عوار رفقة القنصل الجزائري معيوف عبد العزيز، وحاملا جواز سفر جزائري.

يجدر الإشارة، سيلتحق اللاعب حسام عوار بصفوف المنتخب الوطني لأول مرة، وذلك للمشاركة في التربص القادم الذي سينطلق من 12 إلى 20 جوان، تتخلله مواجهة أوغندا يوم 16 جوان، وودية تونس يوم 20 من ذات الشهر.