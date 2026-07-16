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الرياضة

عوار يترحم على ضحايا مؤسسة الطفولة المسعفة

بقلم كريم تيغرمت
عوار يترحم على ضحايا مؤسسة الطفولة المسعفة
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أبدى الدولي الجزائري، حسام عوار، تعاطفه الكبير مع ضحايا الحادثة المفجعة التي مست مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.

وكتب عوار، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة “X”: “متضامن مع الأطفال وجميع ضحايا هذا الحريق المروع في الجزائر”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “أسأل الله أن يرحمهم ويمنح ذويهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rBE0U
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