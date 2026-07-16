عوار يترحم على ضحايا مؤسسة الطفولة المسعفة
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، حسام عوار، تعاطفه الكبير مع ضحايا الحادثة المفجعة التي مست مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.
وكتب عوار، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة “X”: “متضامن مع الأطفال وجميع ضحايا هذا الحريق المروع في الجزائر”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “أسأل الله أن يرحمهم ويمنح ذويهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
Une pensée émue pour les enfants et toutes les victimes de ce terrible incendie à Alger. Qu’Allah leur fasse miséricorde et accorde patience et réconfort à leurs proches. 🤲💔🕊️🇩🇿
ِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ pic.twitter.com/RvmaPkOR5w
— Houssem (@HoussemAouar) July 16, 2026
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