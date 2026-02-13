عوار يتصدر التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

تواجد الدولي الجزائري، حسام عوار، لاعب نادي الاتحاد السعودي، ضمن التشكيلة الثمالية للجولة السابعة من دور أبطال آسيا للنخبة.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات، تشكيلته الثمالية لهذه الجولة السابعة من دوري أبطال أسيا، والتي ضمت اسم عوار.

كما نال الدولي الجزائري، ونجم نادي الاتحاد، العلامة الكاملة (10/10) عن مردوه في هذه الجولة.

يذكر أن حسام عوار، قاد ناديه الاتحاد السعودي، للفوز في هذه الجولة بسباعية كاملة على منافسهم الغرافة، سجل فيها عوار ثلاثية، ومنح تمريرة حاسمة.