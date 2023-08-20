عوار يتعادل رفقة روما أمام سالرنيتانا في افتتاحية “الكالتشيو”

شارك الدولي الجزائري حسام عوار أساسيا رفقة ناديه روما امام الضيف ساليرنيتانا في أول مباراة رسمية له بألوان الفريق.

وقاد حسام عوار فريقه روما للتعادل بهدفين مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ضمن افتتاح مباريات الكالتشيو.

وقدم متوسط ميدان “الخضر” مباراة جيّدة، خاصة في الشوط الأول، أمام أنظار المدرب مورينيو، الذي يبدو أنه اقتنع تماما بخدمات وإمكانيات الجزائري.

كما سجل ثنائية روما الايطالي المتألق أندريا بيلوتي في الدقيقتين 17 و 82 في اللقاء الذي جرى في “الأولمبيكو”.

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