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الرياضة

عوار يتعادل ضد ديلور وحجام في مواجهة ليون ضد نانت

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار يتعادل ضد ديلور وحجام في مواجهة ليون ضد نانت
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إنتهت مواجهة ليون ضد نانت، التي جرت اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة، والتي عرفت مشاركة عوار من جانب ليون إحتياطي وديلور وحجام من جانب نانت كذلك.

وبصم نجم ليون عوار على مشاركته في اللقاء، بديلا بداية من الدقيقة 73 من المواجهة، كما شارك ديلور من جانب نانت إحتياطي بداية من الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

كما شارك الوافد الجديد لصفوف الخضر من جانب نانت حجام، في اللقاء بداية من الدقيقة 36 من عمر المواجهة، بعد تغيير إضطراري.

وتحصل عوار على علامة 6.5 في المواجهة، رغم مشاركته في آخر 15 دقيقة في المواجهة، كما نال ثنائي الخضر بنانت الفرنسي ديلور علامة 6.6 وحجام علامة 7.0 في اللقاء.

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