عوار يتعافى ويلتحق بتدريبات اتحاد جدة

التحق لاعب “الخضر” حسام عوار، بتدريبات ناديه اتحاد جدة السعودي، لأول مرة بعد أسبوعين كاملين من الغياب بسبب الإصابة.

وكان عوار، قد تعرض لإصابة يوم 13 مارس الجاري، في مواجهة الرياض، برسم الجولة الـ 25 من دوري “روشن”، الأمر الذي حرمه من التواجد في تربص “الخضر” الأخير، الخاص بمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها الخاصة. بأن الطاقم الفني لاتحاد جدة، بقيادة رولان بلان، بدأ إشراك عوَّار، تدريجيا في التدريبات الجماعية، أمس السبت.

كما أوضحت ذات الصحيفة ذلك. جاء في إطار خطوات تجهيز الدولي الجزائري، للعودة إلى المشاركة بعد إصابة العضلة الخلفية التي تعرَّض في لقاء الرياض.

مشيرة إلى أن إمكانية مشاركة عوار، في لقاء هذا الثلاثاء، أمام الشباب، في نصف نهائي كأس الملك، ستتحدد غدا الاثنين، على هامش اختتام الفريق تحضيراته الخاصة بهذه المباراة.