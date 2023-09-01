عوار يتعرض لإصابة في مواجهة ميلان

تعرض الدولي الجزائر حسام عوار، سهرة اليوم الجمعة، لاصابة، خلال مشاركته في مباراة ناديه روما، أمام آسي ميلان.

وسجل عوار دخوله أساسيا ضمن تشكيلة ناديه روما، في هذه المباراة التي جمعتهم بآسي ميلان، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وبعد مرور نصف ساعة فقط من عمر الشوط الأول، تعرض عوار لاصابة، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان.

وتتزامن هذه الإصابة التي تعرض لها حسام عوار، مع اقتراب موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل.