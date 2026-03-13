عوار يتعرّض إلى هزيمة قاسية رفقة اتحاد جدة أمام الرياض

تلقى الدولي الجزائري حسام عوار هزيمة قاسية رفقة ناديه اتحاد جدة أمام مضيفه نادي الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة حسام عوار أساسيا مع الاتحاد، غير أن الفريق لم يظهر بالمستوى المنتظر وقدم أداء باهتا طوال أطوار اللقاء، ما سمح لأصحاب الأرض بفرض سيطرتهم وتحقيق فوز ثمين. هذا الأداء أثار موجة انتقادات من جماهير الاتحاد التي عبرت عن استيائها من المردود الجماعي للفريق، بما في ذلك عوار الذي لم يتمكن من تقديم الإضافة المنتظرة في وسط الميدان.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد اتحاد جدة عند 42 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع نادي الرياض رصيده إلى 19 نقطة ليبقى في المركز السادس عشر، محافظا على آماله في صراع البقاء خلال الجولات المتبقية من الموسم.