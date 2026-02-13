عوار يتفوق على بن زية في دوري روشن

حسم الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الجمعة، المواجهة التي جمعته بمواطنه ياسين بن زية، في إطار الجولة 22 من دوري روشن.

بعد فوز ناديه الإتحاد على حساب الفيحاء، بهدفين مقابل هدف.

عوار شارك أساسيًا ولعب كامل أطوار اللقاء، مقدّمًا مردودًا ثابتًا في وسط الميدان، ونال تنقيطًا قدره 7.0، مساهماً في التحكم بإيقاع اللعب لصالح الإتحاد.

في المقابل، تألق بن زية بدوره مع الفيحاء، حيث خاض المباراة كاملة ووقّع تمريرة حاسمة في هدف فريقه الوحيد، لينال تنقيطًا أفضل بلغ 7.2، رغم الخسارة.

وبهذا الانتصار، رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، مؤكداً طموحه في التقدم أكثر في سلم الترتيب، بينما تجمّد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.