عوار يتلقى أخباراً غير سارة

تلقى النجم الدولي الجزائري ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي، حسام عوار، أخباراً غير سارة، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وحسب بيان نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، فإن اللاعب حسام عوار، يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة اليسرى. ولم يكشف البيان مدة غيابه عن الميادين. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لاعب الخضر، ينتظم في متابعة برنامج علاجي تأهيلي.

و جاءت هذه الإصابة في وقت حساس، إذ يستعد الاتحاد لمواجهة الهلال ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

ويعدّ عوار أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب، لوران بلان، ويشكل غيابه المحتمل ضربة قوية لاتحاد جدة، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه في خط الوسط الهجومي هذا الموسم.