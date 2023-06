عوار يرسّم التحاقه بروما الإيطالي

رسّم الدولي الجزائري، حسام عوار، التحاقه بنادي روما الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

وأعلن ظهر اليوم الأحد، نادي روما، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر” عن تعاقده رسميا مع لاعب الخضر، حسام عوار.

كما نشر النادي الإيطالي، فيديو، لعوار، أثناء توقيعه على عقده مع فريقه الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيها: “يسعدنا تأكيد توقيع لاعب الوسط الجزائري”.

وسيحمل الوافد الجديد على تشكيلة بلماضي، الرقم 22 في نادي العاصمة الإيطالية، الذي لم يكشف عن مدة عقد عوار، رغم أن الصحافة الإيطالية، كانت قد أكدت بأنه سيمتد إلى صيف 2026.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Houssem Aouar 🐺🇩🇿

We are delighted to confirm the signing of the Algerian midfielder!

This summer we are once again supporting @ICMEC_official and its affiliates, to help search for missing children around the world. 🙏 #ASRoma pic.twitter.com/uccHfD8Cf8

