عوار يرفع رصيده إلى 13 هدفًا مع اتحاد جدة هذا الموسم

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، فريقه اتحاد جدة لفوز قاتل على ضمك بثنائية مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين ضمن الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

وواصل حسام عوار تألقه بقميص اتحاد جدة، بافتتاحه باب التسجيل بطريقة رائعة، عقب كرة طولية داخل منطقة الجزاء هيأها له أحد زملائه برأسية متقنة، ليُطلق عوار تسديدة قوية على الطائر سكنت الشباك معلنة تقدم الاتحاد.

ورفع عوار رصيده إلى 13 هدفًا هذا الموسم مع الاتحاد، مؤكداً دوره الكبير في المنظومة الهجومية للفريق خلال الموسم الجاري.

وفي الشوط الثاني، عاد ضمك في النتيجة عبر اللاعب ياكو ميتي عند الدقيقة الـ73، مستغلًا هفوة دفاعية. قبل أن يخطف الاتحاد هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق عبدالعزيز البيشي، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.

ويعد هذا الانتصار مهمًا لاتحاد جدة، إذ عوض تعثره في الجولة الماضية أمام الخلود، كما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة بفضل حسمه المواجهات الصعبة في اللحظات الأخيرة.