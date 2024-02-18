عوار يشارك في فوز روما بثلاثية في الكالتشيو

شارك الدولي الجزائري حسام عوار في الفوز الكبير الذي حققه فريقه روما أمام نادي فروزينوني بثلاثية نظيفة.

وجرت المباراة، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي بملعب “بوباور ستاديوم”.

كما قدم عوار دقائق جميلة جدا، منذ دخوله في الدقيقة 82، من اللقاء، وتحصل على تنقيط 6.3 من 10 حسب موقع “صوفاسكور”.

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