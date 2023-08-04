عوار يشرع في التحضيرات الجدية لـ “الكالتشيو” رفقة روما

عاد الدولي الجزائري حسام عوار رفقة فريقه روما إلى إيطاليا بعد اختتام التربص الصيفي الذي أقيم بإحدى المدن الساحلية في البرتغال.

وشرع حسام عوار رفقة زملائه في روما في التحضيرات الجدية لـ “الكالتشيو” بمعقل الفريق في العاصمة الإيطالية، أين أظهر حسام جدية كبيرة في العمل تحت أنظار المدرب جوزيه مورينيو.

وقالت إدارة روما عبر الصفحة الرسمية لها، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جرت وسط ظروف و معنويات مرتفعة بعد نجاح تربص البرتغال.

وختم “سعيد بهدفي الشخصي الذي سجلته، أنا في خدمة الفريق”. إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti