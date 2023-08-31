عوار يشعل الصدام الناري بين روما و ميلان

أشعل الدولي الجزائري حسام عوار الصدام الناري المقبل لفريق روما أمام نادي ميلان في قمة “الكالتشيو” المقبلة.

وعاد الاعلام الايطالي الى تغريدة حسام عوار عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الخميس، حينما قال “الجميع معا.. فورزا روما دائما”.

وأكد موقع “VOCE GIALLO ROSSA “، اليوم الخميس، جاهزية حسام عوار للموقعة النارية التي تدخل ضمن مباريات الجولة 3 من الدوري الايطالي.

ومن المنتظر، أن يشارك عوار أساسيا في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو بعدما أقنعه في المبارتين الماضية خاصة وأن كان صاحب الهدف الوحيد في اللقاء الماضي.

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