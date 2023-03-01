عوار يصدم متتبعيه ويرد على الشائعات بشأن وجهته المستقبلية

ردّ اللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار بقوة على الأخبار المتداولة بشأن فصله في مستقبله الكروي الموسم المقبل.

وقال حسام عوار عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الأربعاء “بعض الناس يعرفون قبلي أين سألعب الموسم المقبل.. أمر رائع”.

كما وضع “إيموجي” استهزاء و استهتار بالأخبار المتداولة بقوة إلى جانب ابرازه علامة التعجّب الذي وضعها على منشوره.

وتداولت أخبار كثيرة بشأن اتفاق اللاعب صاحب الأصول الجزائرية مع فرانكفورت الألماني بالإنتقال له بشكل مجاني في بداية شهر جوان القادم بقيمة سنوية حوالي 3 مليون أورو.