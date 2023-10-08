عوار يضرب بالرباعية رفقة روما ويرد على منتقديه

قاد الدولي الجزائري حسام عوار فريقه روما للفوز برباعية كاملة مقابل واحد أمام نادي كالياري في الكالتشيو.

وشارك حسام عوار أساسيا في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو قبل أن يستبدل من قبل السبيشل وان في الدقيقة 69 بعدما قدم ما عليه.

وشارك عوار في المهرجان التهديفي، بعد سجّل الهدف الأول لـ ” الذئاب” كرد على المنتقدين من بعض الإعلاميين و المختصين في ايطاليا الذي وصف البعض منهم صفقته بـ “الفاشلة”.

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