عوار يضيع المشاركة في “الكان” وعبدلي لتعويضه

سيغيب الدولي الجزائري، حاسم عوار، عن المشاركة مع المنتخب الوطني، في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيان، كشف من خلاله تعرض عوار لاصابة في تحضيرات المنتخب الوطني.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الفحوصات التي خضع لها عوار، أكدت معاناته من اصابة عضلية، جعلت الطاقم الفني الوطني، يتخذ قراره، باعفاء عوار من التواجد مع الخضر في “الكان”.

من جهة أخرى، قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، توجيه الدعوة للاعب حيماد عبدلي، من أجل تعويض مواطنه حسام عوار، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.