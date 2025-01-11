عوار يضيع ضربة جزاء ويفوت على فريقه الإتحاد فرصة الإنفراد بصدارة دوري روشن

ضيع صانع ألعاب نادي الإتحاد السعودي، الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، ضربة جزاء خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء.

في إطار مواجهة الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وخاض لاعب الخضر، حسام عوار، كامل أطوار هذه المواجهة، ونال تنقيط 7.2، كما ضيع اللاعب ضربة جزاء في الدقيقة الـ88 من الشوط الثاني من اللقاء.

ليتلقى بعدها فريقه هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن يعدل زميله الساغور، في الوقت البدل الضائع. وتنتهي المواجهة بهدف فيكل شبكة.

وبهذا التعادل، يكون الإتحاد قد ضيع فرصة الإنفراد بصدارة دوري روشن. وتجمد رصيده عند النقطة الـ37 بالتساوي مع المتصدر الهلال، بعد مرور 14 جولة.