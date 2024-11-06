عوار يضيّع مواجهة الاتحاد والعروبة

يتجه الدولي الجزائري وصانع ألعاب الاتحاد السعودي، حسام عوار، للغياب عن مواجهة فريقه أمام العروبة.

في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي. التي سيحتضنها ملعب العروبة، غدا الخميس، بداية من الساعة السادسة مساء.

ووفقاً لما أكدته العديد من التقارير الإعلامية السعودية، فإن لاعب الخضر، حسام عوار، سيضيع هذه المواجهة، بسبب عدم الجاهزية.

حيث ضيع اللاعب الحصة التدريبية أمس الثلاثاء، وسيكون خارج قائمة المدرب، لوران بلان، تحسبا لمواجهة العروبة.