إعــــلانات
الرياضة

عوار يضيّع مواجهة الاتحاد والعروبة

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار يضيّع مواجهة الاتحاد والعروبة
  • 136
  • 0

يتجه الدولي الجزائري وصانع ألعاب الاتحاد السعودي، حسام عوار، للغياب عن مواجهة فريقه أمام العروبة.

في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي. التي سيحتضنها ملعب العروبة، غدا الخميس، بداية من الساعة السادسة مساء.

ووفقاً لما أكدته العديد من التقارير الإعلامية السعودية، فإن لاعب الخضر، حسام عوار، سيضيع هذه المواجهة، بسبب عدم الجاهزية.

حيث ضيع اللاعب الحصة التدريبية أمس الثلاثاء، وسيكون خارج قائمة المدرب، لوران بلان، تحسبا لمواجهة العروبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/SkZtH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر