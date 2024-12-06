عوار يطيح بالنصر ويواصل تصدر الدوري السعودي مع الاتحاد

تمكن صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الجمعة، من تحقيق فوز جديد في الدوري السعودي رفقة فريقه الاتحاد.

وخاض لاعب الخضر، حسام عوار، مواجهة فريقه الاتحاد أمام النصر، أساسيا وفي كامل أطوارها، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

وحقق عوار، رفقة فريقه الاتحاد، الفوز في هذه المواجهة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ونال تنقيطاً متوسطاً بعلامة 6.8 من 10 (حسب موقع صوفاسكور المختص).

وقدم عوار خلال التسعين الدقيقة التي لعبها في هذه المواجهة، تمريرتين مفتاحيتين، وقام بثلاث مراوغات ناجحة. ودفاعياً حسم لصالحه ثماني صراعات ثنائية على الكرة، وأربع تدخلات ناجحة.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده للنقطة الـ36 في صدارة الدوري السعودي، بعد مرور 13 جولة، بفارق خمس نقاط عن الملاحق الهلال، الذي تنتظره مواجهة الرائد، غدا السبت.