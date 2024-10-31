عوار يطيح بـ محرز في “داربي جدة” ويرتقي لصدارة الترتيب مؤقتا

تمكن الدولي الجزائري، حسام عوار، رفقة فريقه الاتحاد من تجاوز مواطنه رياض محرز وناديه الأهلي. في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد. من تسجيل اللاعب الشهري، في الدقيقة الـ42.

وشارك حسام عوار في كامل أطوار هذه المواجهة رفقة ناديه الاتحاد، ونال تنقيطا متوسطا بعلامة 6.9 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص). حيث لمس الكرة في 45 مناسبة، قدم منها 34 تمريرة، و28 تمريرة صحيحة، وتمريرتين مفتاحيتين. بالإضافة لقيامه بمراوغتين ناجحتين.

من جانب آخر، شارك لاعب الخضر، رياض محرز، في كامل أطوار المواجهة ونال تنقيطا جيدا، مقارنة بـ عوار. بعلامة 7.4 من 10.

ولمس رياض محرز الكرة في 56 مناسبة، قدم منها 38 تمريرة منها 28 تمريرة صحيحية و 6 تمريرات مفتاحية سانحة للتسجيل. محققاً ثلاث مراوغات ناجحة، وأربع صراعات ثنائية على الكرة.

وبهذا الفوز، ارتقى عوار رفقة فريقه الاتحاد، إلى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة مؤقتا. في انتظار مواجهة المتصدر، الهلال أمام النصر، لحساب الجولة ذاتها

فيما تجمد رصيد نادي الأهلي عند النقطة 11 في المركز الثامن. وبنسبة كبيرة سيتراجع النادي في سلم الترتيب بعد تسوية رزنامة الجولة التاسعة.