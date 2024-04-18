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الرياضة

عوار يطيح بمواطنه بن ناصر ويبلغ نصف نهائي “اليوروباليغ”

بقلم عزيز طالبي
عوار يطيح بمواطنه بن ناصر ويبلغ نصف نهائي “اليوروباليغ”
روما
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حسم روما التأهل إلى الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز مجددا أمام نادي ميلان بملعب “الأولمبيكو”.

وفاز روما بثنائية  لهدف، ليؤكد التفوق على الميلان، بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بهدف نظيف الذي سجله لوكاكو.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بشكل أساسي و خرج في الدقيقة 40 من عمر المواجهة، بقرار من المدرب بيولي.

كما لم يشارك حسام عوار في المباراة، وهو الذي تواجد في دكة الاحتياط طيلة التسعين دقيقة.

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