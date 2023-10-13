عوار يعبر عن فخره الكبير بأول أهدافه مع الخضر

أبدى الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب نادب روما الإيطالي، اليوم الجمعة، فخره الكبير بأول أهدافه مع المنتخب الوطني.

ونشر عوار، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “الفوز.. وفخر كبير بتسجيلي اول أهدافي مع المنتخب”.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصور احتفاله بقميص الخضر، خلال احتفاله بهدفيه في مرمى منتخب الرأس الأخضر.

يذكر أن حسم عوار، ساهم بهدفين، في الفوز الأخير الذي حققه الخضر بخماسية، في مباراتهم التحضيرية أمام الرأس الأخضر.