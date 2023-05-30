عوار يعلّق على تواجده في قائمة بلماضي: “وأخيرا سنلتقي” 

أبدى متوسط ميدان ليون الفرنسي حسام عوار فرحته وسعادته بتواجده في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي المعنية بتربص جوان.

وقام حسام عوار بردة فعل ايجابية عبر صفحته الرسمية على انستغرام، بعد دقائق فقط من نشر القائمة الرسمية للكتيبة الوطنية المعنية بمواجهتي أوغندا وتونس.

وقال حسام عبر منشور له “وأخيرا سنلتقي قريبا” بعدما نشر صورته وهو بالقميص الوطني الجزائري ويرفع يده للسماء على شكر الله تعالى.

كما وضع حسام عوار علم المنتخب الوطني الجزائري في اشارة إلى تعلّق بوطنه الأصلي والوصول إلى أخر حلقة له بشان قضيته التي اسالت الحبر الكثير.

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