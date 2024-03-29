عوار يعود إلى أجواء التحضيرات رفقة روما قبل مواجهة مواطنه توبة 

عاد الدولي الجزائري حسام عوار إلى أجواء التدريبات والاستعدادات رفقة ناديه روما الايطالي الذي تنتظره تحديات كبيرة في الدوري الإيطالي.

و يستعد مهاجم الخضر للمباراة القادمة التي ستجمعه و كتيبة المدرب ديروسي. لمواجهة نادي ليتشي الذي ينشط له الدولي الجزائري محمد توبة.

و ستعل المباراة يوم الإثنين ضمن الجولة 30 من منافسة الكالتشيو، التي يسعى منها عوار العودة إلى مستواه لما كان ينشط في ناديه السابق ليون الفرنسي.