عوار يعود إلى أجواء المنافسة و يقود الإتحاد لنهائي كأس خادم الحرمين

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الثلاثاء، فريقه الإتحاد للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.

بعد الفوز في مواجهة النصف نهائي أمام نادي الشباب، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وسجل لاعب الخضر، عوار، عودته إلى أجواء المنافسات الرسمية بعد غياب دام لحوالي 3 أسابيع بسبب معاناته من إصابة عضلية على مستوى الفخض. تعرض لها اللاعب خلال مواجهة الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، بتاريخ 13 مارس الماضي.

وأقحم مدرب الإتحاد، لوران بلان، لاعبه الدولي الجزائري، حسام عوار، بديلا، وعند الدقيقة الـ59 من الشوط الثاني.

وقدم لاعب الخضر، أداءً جيداً، ساهم بالتأهل في بلوغ النهائي، حيث نال تنقيط 6.7، وأدى أدواره في الميدان كما يجب.

وسيواجه حسام عوار، رفقة فريقه الإتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني بين القادسية و الرائد، غدا الأربعاء.