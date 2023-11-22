عوار يعود إلى التحضيرات رفقة روما استعدادا لملاقاة أودينيزي

عاد الدولي الجزائري حسام عوار إلى أجواء التحضيرات رفقة روما الإيطالي للتحديات المقبلة من البطولة و “اليوروباليغ”.

وشرع حسام عوار في التحضير للمقابلة رفقة الذئاب، أمام الضيف أودينيزي في الجولة الـ 13 من البطولة الإيطالية التي ستلعب بملعب ” الأولمبيكو”.

وكان خريج أكاديمية ليون الفرنسي، قد تواجد رفقة المنتخب الوطني في التربص السابق قبل مباراتي الصومال وموزمبيق.

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