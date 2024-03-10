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الرياضة

عوار يعود للتشكيلة الأساسية لروما

بقلم عزيز طالبي
عوار يعود للتشكيلة الأساسية لروما
عوار
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عاد الدولي الجزائري حسام عوار إلى التشكيلة الأساسية لفريق روما الإيطالي خلال مواجهة فيورنتيا في الجولة 28 من البطولة الإيطالية.

ووضع مدرب روما الإيطالي ديروسي اسم الدولي الجزائري في القائمة لأول مرة منذ توليه زمام أمور العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان عوار قد غاب لفترات طويلة عن التشكيلة الأساسية منذ عودته للفريق من المنافسة الإفريقية التي شارك فيها رفقة المنتخب الوطني في كان كوت ديفوار.

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